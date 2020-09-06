أطعمة تصيبك بالشيخوخة المبكرة

أجرى علماء جامعة نافارا الإسبانية دراسة حول المنتجات الغذائية التي تسبب الشيخوخة المبكرة، وحذروا من الأطعمة المعالجة.

تقول الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، في حديث لجريدة «فيتشيرنايا موسكفا» جاء في المقال المنشور على موقع «Science Alert»، أن الباحثين توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن التناول المنتظم للمنتجات الغذائية التي خضعت لمعالجة مفرطة، بما فيها اللحم المقلي والمأكولات السريعة، تسبب شيخوخة مبكرة للخلايا، حسب «روسيا اليوم».

واتفقت الخبيرة مع هذا الاستنتاج، ولكنها أكدت أن معالجة المواد الغذائية حراريا باستخدام الزيوت، تؤدي إلى تكون مواد مسرطنة، التي بدورها تتلف بروتين الكولاجين، الذي يشكل أساس النسيج الضام.

وتقول: «عندما يفرط الإنسان بتناول الأطعمة الضارة مثل البرغر والبطاطا المقلية والحلويات وغيرها، تبدأ الأشواك بالتكون في بروتين الكولاجين، ويترهل الجلد وسريعا ما تغطيه التجاعيد».

وتضيف: «ولمنع حدوث هذه التغيرات، يجب الامتناع عن تناول الأطعمة الضارة، وإضافة أطعمة محتوية على الكولاجين إلى النظام الغذائي». مشيرة إلى أن الكولاجين موجود في الجزر والطماطم والسبانخ والأسماك الدهنية التي تحتوي على نسبة عالية منه.

وأضافت الخبيرة إلى هذه القائمة، المواد الغذائية التي تسهم في تجديد شبابية الجسم مثل زيت الزيتون والعنب والمكسرات والزنجبيل والبنجر والكرفس وأفوكادو.