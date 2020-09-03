توصيات صحية للأزواج بوضع الكمامة خلال العلاقات الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 02:26 مساء
مسؤولة في قطاع الصحة بكندا تدعو بعض الأزواج إلى أخذ احتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (أ ف ب)

دعت مسؤولة في قطاع الصحة العامة في كندا، الأربعاء، بعض الأزواج إلى أخذ احتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد تشمل تفادي التقبيل ووضع كمامة خلال ممارسة الجنس.

وقالت المسؤولة تيريزا تام في بيان إن العلاقات الجنسية قد تكون معقدة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصا للأشخاص الذين لا يعيشون مع شريك حميم أو الذين يواجه شريكهم الجنسي خطرا كبيرا للإصابة بالمرض، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن الأنشطة الجنسية التي تنطوي على أقل قدر من المجازفة خلال تفشي كوفيد-19 هي تلك التي يمارسها الشخص منفردا.

وفي حال إقامة علاقات جنسية مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه أو في الدائرة الاجتماعية عينها، على الأشخاص تفادي التقبيل والحرص على عدم تلامس الوجوه أو تقاربها. وفي هذه الحالة، يُنصح بوضع كمامة تغطي الأنف والفم.

ولفتت تام إلى أن الأمر الأهم يتمثل في إقامة علاقة ثقة مع الشريك الجنسي.

ودعت أيضًا إلى ضرورة مراقبة الأشخاص لوضعهم الصحي بهدف رصد أي عارض متصل بالإصابة بكوفيد-19 والحد من تناول الكحول و«مواد أخرى» لاتخاذ قرارات حكيمة.

لكن تام أوضحت أن خطر انتقال عدوى الفيروس عن طريق السائل المنوي أو إفرازات المهبل ضعيف جدًا.

مع ذلك، أوصت المسؤولة الصحية الكندية الأشخاص باعتماد سلوكيات جنسية آمنة، بما يشمل استخدام الواقي الذكري وتبادل المعلومات بشأن الأمراض المنقولة جنسيا.

وأحصت كندا، الأربعاء، ما يقرب من 130 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 9121 وفاة. وما يقرب من 90% من المصابين تعافوا من المرض.

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