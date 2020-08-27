الحرائق «تسمم الهواء» في الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 02:20 مساء
الغابة الأمازونية تحترق قرب نوفو بروغريسو (أ ف ب)

خلصت دراسة حديثة إلى أن الحرائق في غابات الأمازون البرازيلية «تسمم الهواء» وتسبب بازدياد كبير في الأمراض التنفسية، خصوصا لدى الأطفال الرضّع في منطقة تعاني بشدة جراء وباء كوفيد-19.

وفي العام الماضي، أتت الحرائق على أكبر غابة استوائية في العالم ما تسبب بدخول 2195 شخصا إلى المستشفيات لإصابتهم بمشكلات تنفسية، وفق هذه الدراسة التي أجرتها منظمات غير حكومية بينها «هيومن رايتس ووتش»، حسب وكالة فرانس برس.

وكان ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص (467) من الأطفال الرضّع الذين لم يكملوا عامهم الأول، فيما كان نصفهم فوق سن الستين، وقالت «هيومن رايتس ووتش» ومعهد الأمازون للبحث البيئي ومعهد الدراسات بشأن السياسات الصحية في بيان مشترك إن «الحرائق الناجمة عن عمليات القطع الخارجة عن السيطرة تسمم الهواء الذي يتنشقه ملايين الأشخاص ما يلحق أضرارا صحية في سائر أنحاء الأمازون البرازيلية».

ونظرا إلى البيانات الأخيرة التي تظهر أرقاما مقلقة عن قطع الأشجار والحرائق في الأمازون، أبدى معدو الدراسة خشيتهم من تفاقم الوضع في 2020 خصوصا مع تفشي وباء كوفيد-19، ودفعت الولايات البرازيلية الشمالية خصوصا الأمازون التي تغطيها الغابة الاستوائية جلّ مساحتها، فاتورة باهظة بسبب هذا الوضع خصوصا في أبريل ومايو.

ورغم تحسن الوضع مذاك، قد تُستنفد القدرة الاستيعابية للمستشفيات مجددا بفعل ازدياد الحرائق التي تستعر بدرجة أكبر بين أغسطس وأكتوبر، وبيّنت دراسة أخرى نشر نتائجها المعهد الاجتماعي البيئي الثلاثاء، ازديادا في حالات الدخول إلى المستشفى لدى السكان الأصليين في أوج موسم الحرائق في الأمازون، ويرى خبراء تفاقما في هذه المشكلات منذ وصول الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى الحكم مطلع 2019.

وقالت مديرة «هيومن رايتس ووتش» في البرازيل ماريا لاورا كانينيو إن «عجز إدارة بولسونارو المستمر في معالجة هذه الأزمة البيئية له تبعات مباشرة على صحة سكان الأمازون وستظهر أثاره على المدى الطويل على صعيد التغير المناخي العالمي»، غير أن بولسونارو وصف أخيرا المواقف التحذيرية بشأن خطورة حرائق الأمازون بأنها «أكاذيب».

وتظهر صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية وزعها المعهد الوطني للبحوث الفضائية، وهو هيئة عامة، ازديادا بنسبة 28% في الحرائق في يوليو مقارنة مع الفترة عينها من العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام يبدأ في السادسة من مساء اليوم
ليبيا
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن