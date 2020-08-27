مستحضر مضاد للبعوض قد يكون فاعلاً في مواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:06 مساء
مستحضر مضاد للبعوض قد يكون فاعلاً في مواجهة كورونا (أ ف ب)

كشفت دراسة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء أن مستحضرا مضادا للبعوض استُخرجَت مادته الفعّالة من الأوكالبتوس قد يكون مفيدا في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المختبر العلمي والتكنولوجي في وزارة الدفاع البريطانية كُلّف تقويم النشاط المضاد للفيروسات لمستحضر «موسي غارد ناتشورل» الطارد للبعوض، وهو يتضمن مادة سيتريوديول المستخرجة من زيت الأوكالبتوس الأساسي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المستحضر وُضِعَ مباشرة على فيروس سارس-كوف-2 على شكل نقط، وكذلك على «جلد صناعي» من مادة اللاتكس، وفي الحالتين، تبيّن أن المستحضر فاعل في مواجهة الفيروس.

وشددت وزارة الدفاع على أن الهدف من هذه الدراسة توفير قاعدة لهيئات علمية أخرى تعمل على إجراء بحوث عن الفيروس.

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