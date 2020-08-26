كمبردج تبحث عن نقاط ضعف «كورونا».. وتجارب خريفية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 01:22 مساء

تتطلع جامعة كمبردج إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا، في الخريف، بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية.

ويقدر ذلك التمويل بنحو 1.9 مليون استرليني (2.5 مليون دولار أميركي)، حسب ما نشرت وكالة «ريترز»، الأربعاء.

وأوضح العلماء، الذين يعكفون على تطوير اللقاح، أن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

وقال رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كمبردج، جوناثان هيني: «نبحث عن نقاط ضعف... في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح».

وتابع هيني: «في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب وإنما أيضا من فيروسات كورونا الأخرى، ذات الصلة، التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر».

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس «كورونا»، الذي يسبب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحا تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.

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