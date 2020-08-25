تطوير معقم طويل المفعول يقضي على «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:50 صباحا
سورفسوايز2 يقضي على فيروس كورونا المستجد على الأسطح (أ ف ب)

في محاولة جديدة لطمأنة الركاب، تنوي شركة «أميريكان إيرلاينز» رش طائراتها معقمًا من شأنه تشكيل طبقة حامية، تقضي على الفيروسات، في ظل انتشار «كوفيد-19».

وطورت شركة «آلايد بايوساينسيز» في تكساس هذا المعقم، الذي حصل للتو على موافقة الوكالة الأميركية لحماية البيئة (إيبا) على ما أوضحت شركة الطيران، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقالت شركة الطيران: «في حين أن الرذاذات المعقمة الأخرى توفر تنظيفًا موقتًا، يبقى سورفسوايز2 المعقم الأول والوحيد الحامي من الفيروسات، الذي توافق عليه (إيبا)، الذي أثبت أنه يقضي على فيروس كورونا المستجد على الأسطح حتى بعد تراكم جراثيم جديدة».

وتنوي «أميريكان إيرلاينز» البدء باستخدامه «في الأشهر المقبلة» على الأسطح داخل طائراتها على أن تعتمد تدريجيًّا في كامل أسطولها.

ومن شأن هذا المعقم حماية الركاب وأفراد الطاقم من انتقال عدوى «كوفيد-19» عبر الأسطح، ولا سيما المناطق التي تتعرض للمس كثيرًا مثل المقاعد والمساند وصواني الطعام والأبواب.

وأوضحت الشركة المصنعة أن المعقم يمكن استخدامه في المكاتب والمدارس والقاعات الرياضية.

وتحاول شركات الطيران التي تعاني في الصميم انهيار مبيعات بطاقات الطيران منذ بدء الجائحة، بطرق شتى طمأنة الركاب القلقين من تمضية ساعات عدة في مكان ضيق مع غرباء، خصوصًا أن وضع الكمامة كان غير إلزامي خلال فترة داخل الطائرات.

وعممت شركات الطيران الرئيسية إلزامية وضع كمامة خلال الرحلات. ومنعت بعض الشركات الجلوس في المقعد الوسطي.

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