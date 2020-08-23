الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 01:38 مساء

توقّعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وستبلغ 60% على مستوى العالم.

وكشف رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة الجلدية والأنسجة الناعمة في مستشفى مركز لوغينوف العلمي والعملي، الدكتور قسطنطين تيتوف، عن أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، حسب «روسيا اليوم».

وقال الدكتور الروسي في حديث لإذاعة «موسكو تتحدث»: «ينتشر سرطان الرئة والثدي بين النساء، والجلد والقولون والمستقيم والبروستات والرئة بين الرجال».

وأشار تيتوف إلى أن تشخيص الأورام مبكرا، في حال عدم وجود نقائل، يمكن إنقاذ حياة المريض في 80-90% من الحالات. وأضاف: «كقاعدة عامة يخضع مثل هؤلاء المرضى لعمليات جراحية للحفاظ على العضو المصاب، ونادرا ما يحتاجون إلى العلاج الكيميائي».

ووفقا له، من أجل تشخيص السرطان مبكرا، يجب على الأشخاص الذين بلغوا عمرا محددا، الخضوع إلى برامج مسح خاصة.

وقال: «السرطان عموما، مرض مكتسب في 90% من الحالات، ويعانيه كبار السن عادة. بالطبع السرطان يصيب الأطفال أيضا ولكن نادرا، كما أن الشباب أقل عرضة للإصابة بالسرطان من كبار السن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين