الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان

توقّعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول العام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وستبلغ 60% على مستوى العالم.

وكشف رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة الجلدية والأنسجة الناعمة في مستشفى مركز لوغينوف العلمي والعملي، الدكتور قسطنطين تيتوف، عن أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، حسب «روسيا اليوم».

وقال الدكتور الروسي في حديث لإذاعة «موسكو تتحدث»: «ينتشر سرطان الرئة والثدي بين النساء، والجلد والقولون والمستقيم والبروستات والرئة بين الرجال».

وأشار تيتوف إلى أن تشخيص الأورام مبكرا، في حال عدم وجود نقائل، يمكن إنقاذ حياة المريض في 80-90% من الحالات. وأضاف: «كقاعدة عامة يخضع مثل هؤلاء المرضى لعمليات جراحية للحفاظ على العضو المصاب، ونادرا ما يحتاجون إلى العلاج الكيميائي».

ووفقا له، من أجل تشخيص السرطان مبكرا، يجب على الأشخاص الذين بلغوا عمرا محددا، الخضوع إلى برامج مسح خاصة.

وقال: «السرطان عموما، مرض مكتسب في 90% من الحالات، ويعانيه كبار السن عادة. بالطبع السرطان يصيب الأطفال أيضا ولكن نادرا، كما أن الشباب أقل عرضة للإصابة بالسرطان من كبار السن».