علامة في العين تشي بنقص فيتامين أساسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 02:04 مساء

شددت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) على أنه يجب التفكير في إضافة مزيد الأطعمة الغنية بفيتامين A إلى نظامك الغذائي، إذا طورت عيناك «زوائد رغوية بيضاء».

ويحسن الفيتامين المعروف أيضًا باسم الريتينول، جهاز المناعة، بينما يعزز رؤيتك في الأماكن المظلمة، كما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «إكسبريس».

لكن إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين A في نظامك الغذائي، فقد تظهر بقع غريبة على عينيك. وتُعرف هذه البقع رسميًّا باسم بقع Bitot ، وتبدو مثل الزوائد البيضاء الرغوية، وفقًا لأخصائية التغذية ألينا بيتري. ويمكن العثور على الزوائد في بياض العين، وقد تكون غير مريحة.

وكتبت بيتري في موقع «هيلث لاين» الطبي: «فيتامين A ضروري لإنتاج رودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدك على الرؤية في الليل. ويمكن أن يتطور العمى الليلي الناجم عن نقص الفيتامين إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى. ومن الأعراض المبكرة الأخرى لجفاف الملتحمة بقع Bitot، وهي عبارة عن زيادات بيضاء ورغوية في الملتحمة أو الجزء الأبيض من العين. ويمكن التخلص منها بمجرد علاج نقص فيتامين A».

وتظهر بقع (Bitot) على شكل بقع جافة مثلثة الشكل، مع طبقة مميزة من الرغوة في الأعلى. وتشمل أفضل مصادر فيتامين A: الجبن والبيض والأسماك الزيتية والحليب والزبادي.

ويمكنك أيضًا تحسين كمية الفيتامينات في نظامك الغذائي، من خلال تضمين مصادر جيدة للبيتا كاروتين، حيث يحولها الجسم بشكل طبيعي إلى فيتامين A.

وتشمل مصادر بيتا كاروتين: الخضراوات الورقية والجزر والفلفل الأحمر والمانجو والبابايا. ويحتاج معظم الناس بين 0.6 و0.7 ملغ من فيتامين A يوميًّا.

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