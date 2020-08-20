تعرف على أهم أعراض نقص فيتامين «د»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 12:49 مساء
أعراض وطرق علاج نقص فيتامين د في الجسم (أرشيفية:انترنت)

تعد وظيفة فيتامين (د) الأساسية هي الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور.

حيث يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما ويتحكم بدخول وخروج المعادن في العظام، وفقا لموقع «ويب طب».

أعراض نقص فيتامين (د)

1- الإرهاق المزمن.
2- الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم.
3- أمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد -، التهاب المفاصل، الخ.)
4- ترقق العظام (ضعف بطيء في العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم)
5- تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.

علاج نقص فيتامين (د)

1- التعرض لأشعة الشمس
2- تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د)
3- تناول حبوب تحتوي على الفيتامين
4- حقن الفيتامين داخل الوريد.
 

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