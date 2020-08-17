بدء المرحلة الثانية من تجارب لقاح «فيكتور» ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 11:28 صباحا

بدأ المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية «فيكتور» (نوفوسيبيرسك)، المرحلة الثانية من التجارب السريرية على البشر لاختبار فاعلية لقاح «كورونا المستجد».

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا: «كل المتطوعين الذين اُختيروا بطريقة وشكل خاص، صحتهم جيدة»، حسب «سبوتنيك عربي»، الإثنين.

أولئك الذين حقنوا باللقاح ليس لديهم أي ردود فعل سلبية على الإطلاق. لا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن. درجة الحرارة طبيعية تمامًا لدى الجميع».

وردًّا على سؤال أيهما أفضل - عقار «فيكتور» الذي يخضع للتجارب أم عقار مركز غامالي الذي سجل بالفعل، أوضحت أنه من المهم لكل دولة أن يكون لديها العديد من خيارات اللقاح.

وقالت: «من المؤكد تمامًا أنه في كل بلد، وفي الاتحاد الروسي في المقام الأول، يجب أن يكون هناك عدة لقاحات مختلفة. وهذا ما نقوم به اليوم».

وبدأ «فيكتور» التجارب السريرية للقاح في 27 يوليو. وكما ورد، سيشارك 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من «فيكتور».

وسجلت وزارة الصحة الروسية، الأسبوع الماضي، أول لقاح في العالم ضد فيروس «كورونا»، طوره مركز غامالي بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ومن المفترض أن يتم التطعيم على مرحلتين بفاصل ثلاثة أسابيع، فيما قالت وزارة الصحة الروسية إن مثل هذا المخطط يسمح بتكوين مناعة لمدة تصل إلى عامين.

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