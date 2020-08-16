علامات نقص المغنيسيوم في جسمك

يعد نقص المغنيسيوم حالة صحية شائعة وخطيرة، ففي العادة لا تظهر أعراض هذا النقص على الشخص إلى أن يصبح حادًّا، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات بعضها خطير.

وكشفت الدكتورة إيرينا موراديان، أخصائية أمراض القلب، علامات تشير إلى نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم، والمواد الغذائية الغنية به، حسب «روسيا اليوم».

وتشير إلى أن عنصر المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًّا في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف.

وأفضل مصادر المغنيسيوم هي الحنطة السوداء والمكسرات والبازلاء والمشمش المجفف والخضراوات الورقية والمأكولات البحرية.

وتقول موراديان: «يحتاج الجسم في اليوم إلى 300-400 ملغم من المغنيسيوم، ولكن حاجة الرياضيين والنساء الحوامل تكون أكبر».

علامات نقص المغنيسيوم:

زيادة التعب والتهيج وضعف الذاكرة واللامبلاة، وتشنجات عضلية، وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ وتغير لون البراز، وعدم انتظام النبض وآلام في القلب، وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.

وقد تكون أسباب نقص المغنيسوم: عدم تناول مواد غذائية محتوية على نسبة جيدة من المغنيسيوم. لذلك فمن الضروري تناول الفواكه والخضراوات، الإجهاد البدني والعاطفي، أمراض الجهاز الهضمي وعدم امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء، أمراض الغدد الصماء، أمراض الكلى، تناول أدوية مدرة للبول، ومضادات الديدان، وأدوية القلب (غليكوسيدات القلب).