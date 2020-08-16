علامات نقص المغنيسيوم في جسمك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 10:46 صباحا

يعد نقص المغنيسيوم حالة صحية شائعة وخطيرة، ففي العادة لا تظهر أعراض هذا النقص على الشخص إلى أن يصبح حادًّا، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات بعضها خطير.

وكشفت الدكتورة إيرينا موراديان، أخصائية أمراض القلب، علامات تشير إلى نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم، والمواد الغذائية الغنية به، حسب «روسيا اليوم».

وتشير إلى أن عنصر المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًّا في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف.

وأفضل مصادر المغنيسيوم هي الحنطة السوداء والمكسرات والبازلاء والمشمش المجفف والخضراوات الورقية والمأكولات البحرية.

وتقول موراديان: «يحتاج الجسم في اليوم إلى 300-400 ملغم من المغنيسيوم، ولكن حاجة الرياضيين والنساء الحوامل تكون أكبر».

علامات نقص المغنيسيوم:
زيادة التعب والتهيج وضعف الذاكرة واللامبلاة، وتشنجات عضلية، وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ وتغير لون البراز، وعدم انتظام النبض وآلام في القلب، وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.

وقد تكون أسباب نقص المغنيسوم: عدم تناول مواد غذائية محتوية على نسبة جيدة من المغنيسيوم. لذلك فمن الضروري تناول الفواكه والخضراوات، الإجهاد البدني والعاطفي، أمراض الجهاز الهضمي وعدم امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء، أمراض الغدد الصماء، أمراض الكلى، تناول أدوية مدرة للبول، ومضادات الديدان، وأدوية القلب (غليكوسيدات القلب).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشباب أبرز ناقلي عدوى كوفيد-19