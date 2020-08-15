صيدلية إلكترونية من «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 10:29 صباحا

في خطوة واعدة، أطلقت «أمازون»، الجمعة، خدمتها الصيدلية الإلكترونية في مدينة بنغالور الهندية «جنوب».

وقالت «أمازون إنديا»، التابعة للمجموعة الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية، في بيان إنه يمكن لمستهلكين في بنغالور معقل التكنولوجيا المتطورة في الهند أن «يطلبوا أدويتهم بموجب وصفة طبية، فضلا عن الأدوية التي لا تتطلب ذلك والأجهزة الطبية الأساسية وأدوية الطب التقليدي مصدرها أطراف معتمدة».

وأضافت المجموعة التي أسسها جيف بيزوس أن هذه الخدمة «مناسبة جدا للزمن الراهن، لأنها تساعد المستخدمين على تلبية حاجاتهم الأساسية مع البقاء بأمان في منازلهم»، حسب «فرانس برس».

وستنفذ «أمازون» كذلك مشاريع في مدن هندية أخرى على ما أوضحت ناطقة باسم الشركة، مشيرة إلى أن «أمازون» تقترح أساسا خدمات من هذا النوع في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

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