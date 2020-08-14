نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان

يمكن في حالة الأورام الخبيثة حساب كل شيء رياضيا (الإنترنت)

تمثل أمراض السرطان قائمة الأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، بشكل بنسبة تفوق عدد ضحايا أمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم.

وكشف الكبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف العوامل الأساسية لخطر تطور الأورام الخبيثة، وكيفية تجنبها والحفاظ على الصحة، حسب «روسيا اليوم» نقلا عن «فيستي. رو».

ويمكن في حالة الأورام الخبيثة، حساب كل شيء رياضيا. لأن 40% من الإصابات سببها التدخين، سرطان الرئة، الذي يعتبر مرض المدخنين الرئيسي. كما أن هذا النوع من السرطان ينتشر في البلدان التي تستخدم الفحم في التدفئة مثل الصين. وإن أي نوع من أنواع التبوغ يسبب سرطان تجويف الفم، وتدخين الغليون يمكن أن يكون سببا في سرطان اللسان.

ويضيف: «20% من حالات السرطان سببها سوء التغذية. والملح، هو أحد العوامل المهمة المسببة لتطور سرطان المعدة، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري Helicobacter pylori، وتصنف جميع منتجات اللحوم كمواد مسرطنة».

ويشير مياسنيكوف إلى أنه غالبا ما تسبق الإصابة بالأمراض المعدية، الإصابة بالسرطان، فمثلا سرطان الكبد سببه التهاب الكبد B المزمن، وسرطان تجويف الفم، سببه فيروس إبشتاين بار. كما أن أربع حالات للالتهاب الرئوي خلال حياة الشخص، تعتبر عاملا خاصا لتطور السرطان.

ويؤكد الدكتور أن الخمول وانعدام النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. فمثلا نمط الحياة الخامل يسبب انخفاض نشاط عدد من الهرمونات، ويبدأ مستوى الأنسولين في الدم بالارتفاع، ويزداد الوزن، وبالتالي يزداد الاستعداد للإصابة بالسرطان.

ويضيف: «المشروبات الكحولية هي أيضا من العوامل التي تساعد على تطور الأورام الخبيثة، لأنه حتى جرعات صغيرة منها يمكن أن تسبب سرطان الثدي لدى النساء».

ويشير مياسنيكوف إلى أنه مع التقدم بالعمر ينخفض نشاط منظومة المناعة، ما يساعد على تطور الأورام الخبيثة.

ويضيف: «تلعب الوراثة دورا مهما في تطور السرطان، لأن هناك أنواعا من السرطان تنتقل وراثيا، مثل تغير جينات BRCA، يزيد من الإصابة بسرطان الثدي».

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان، حسب «مايوكلينك»:

1- تجنب استخدام التبغ.

2- اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك.

3- حافظ على وزن صحي للجسم ومارس الرياضة بانتظام.

4- حماية نفسك من الشمس.

5- يجب أن تتلقى لقاحًا.

6- تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

7- احصل على الرعاية الطبية.