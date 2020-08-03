غالبية المصابين بـ«كورونا» تحت 50 عامًا يتعافون دون حاجة للأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 10:58 صباحا
عضو في الفريق الطبي في مستشفى عسكري مغربي في جنوب الدار البيضاء يتحقق من عبوة أكسجين في 18 أبريل 2020 (أ ف ب)

نٌشرت دراسة في العدد الأخير من مجلة «العلوم الطبية»، التي تصدرها الأكاديمية الكورية للعلوم الطبية، أظهرت أن غالبية المصابين بفيروس «كورونا المستجد» الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، تعافوا من المرض دون علاج بالأكسجين.

وأجرى الدراسة المركز الطبي الوطني الكوري على 3060 مصابًا بفيروس «كورونا»، خضعوا للعلاج في 55 مستشفى في جميع أنحاء البلاد منذ تسجيل كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في يوم 20 يناير حتى 31 مايو، وفق «روسيا اليوم»، الإثنين.

وأشارت الدراسة إلى أن 1.2% من المصابين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الصناعي في اليوم الـ14 من ظهور أعراض «كورونا».

وعلى النقيض من ذلك، احتاج 17.3% من المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الصناعي.

وفي اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، احتاج 1.5 من المصابين تحت 50 عامًا، و13.2% من المصابين أكثر من 50 عامًا، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الصناعي.

وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عامًا صفرًا في اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينات من العمر بلغ 0.5%، وارتفع لدى المصابين في الستينات والسبعينات والثمانينات أو أكبر، إلى 0.9% و5.8% و14% على التوالي.

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