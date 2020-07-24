دراسة: عقار الملاريا «كلوروكين» لا يثبط «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 10:46 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلن باحثون ألمان أنهم لم يجدوا أي دليل على أن الكلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا يشاع على نطاق واسع للمساعدة في منع «كوفيد-19»، يمنع العدوى في خلايا الرئة البشرية.

وتتبع النتيجة الجديدة، التي توصل إليها باحثون من وحدة بيولوجيا العدوى بمركز الرئيسيات الألماني (DPZ)، الدراسات التي أظهرت أن الكلوروكين يثبط انتشار المرض في خلايا الكلى لدى القرود الخضراء الأفريقية، وفق «روسيا اليوم».

ومع ذلك، على الرغم من التركيب الجيني المماثل، فشل الكلوروكين في محاكاة النتائج نفسها في خلايا الرئة البشرية، ما يسمح بحدوث العدوى.

وفي مايو، كُشف أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان من أكبر المؤيدين لاستخدام العقار لعلاج «كوفيد-19» بعد أن أشارت بعض الدراسات السابقة إلى نجاح محتمل، كان في الواقع يستخدم هيدروكسي كلوروكين، وهو شكل من أشكال الكلوروكين أقل سمية، كعقار طبي للحفاظ على الوقاية من الفيروس.

وتسبب هذا الكشف في إثارة الكثير من الجدل، لأنه لا يوجد دليل على أن العقار منع بالفعل الفيروس. وفي الشهر نفسه، حظرت عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي استخدامه كدواء لمكافحة «كوفيد-19».

ويدخل فيروس كورونا الجديد الخلايا بطريقتين مختلفتين، إحداها تنطوي على دخول الفيروس من خلال هياكل تسمى إندوسومات. وبمجرد دخوله، يُنشّط بواسطة نوع من البروتين. ويعتقد أن هذا الجزء من العملية قد منع العدوى لدى القرود الخضراء الأفريقية.

ويأمل الباحثون أنه بعد اكتشافهم، سيصبح من المعروف على نطاق واسع أن «النشاط المضاد للفيروسات للكلوروكين يستهدف نوع خلية محدد، وأن الكلوروكين لا يمنع إصابة خلايا الرئة»، كما يقول ستيفان بولمان، رئيس وحدة بيولوجيا العدوى في DPZ.

ونظرا لأن «كوفيد-19» ناتج في المقام الأول عن العدوى داخل الخلايا في الرئة، ينبغي تخصيص الأدوية التي تستهدف هذه المناطق من الجسم على وجه التحديد، لمزيد من التجارب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في «آيا صوفيا» بعد تحويلها لمسجد
دولى
(فيديو) من هي هيلا ميفيس الناشطة الألمانية التي اختطفت في العراق؟
عربى
مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
العدد 244 من جريدة «الوسط»: ورقة «القبائل» في الصراع الليبي.. و«ما يجب أن تعرفه ...
ليبيا
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض نقص فيتامين «B12»