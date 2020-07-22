اكتشاف يساعد في ابتكار اللقاحات المضادة لـ«كورونا»

فني يحمل أنبوب يحتوي على عينة مسحة من أجل اختبار مصل كوفيد-19 (أ ف ب/ تصوير: جاك غويز)

اكتشف علماء من الولايات المتحدة وسنغافورة وجود خلايا تائية خاصة في المناعة الخلوية، التي تنشأ لدى المتعافين من «كوفيد-19».

وتكشف النتائج التي حصل عليها الباحثون، كيف تمكن هؤلاء المرضى من التغلب على المرض. واتضح لهم أن نشوء خلايا تائية ذات ذاكرة طويلة الأمد لدى المرضى ساعدهم على الشفاء. وهذا يعني أن مقاومة المرضى بمن فيهم الذين لم تظهر عندهم أعراض المرض للفيروس المسبب للمرض قد تستمر سنوات طويلة، حسب مجلة «Nature» العلمية.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف سيسمح بالإسراع في ابتكار اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، والتنبؤ بكيفية انتشار «كوفيد-19».

التفاعل المناعي

يشار إلى أن الخلايا التائية الخاصة، اكتشفت لدى الأشخاص الذين تعافوا من «كوفيد-19» والالتهاب الرئوي الشاذ (سارس) وكذلك لدى بعض الأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بالفيروسات التاجية، وفق «فيستي. رو».

ويقول البروفيسور أنطونيو بيرتوليتي، «فحصنا الأشخاص الأصحاء أيضا، واكتشفنا الخلايا التائية الخاصة المقاومة لفيروس SARS-CoV-2، لدى أكثر من 50% منهم. وقد يكون هذا مرتبطا بالتفاعل المناعي تحت تأثير فيروسات تاجية أخرى، كالتي تسبب أمراض البرد أو الفيروسات المجهولة التي تصيب الحيوانات. المهم هنا هل سيوضح هذا الاكتشاف، لماذا يتحمل البعض المرض بسهولة».

واكتشف الباحثون أن البروتين الموجود في قشرة جميع هذه الفيروسات يحفز الجسم على إنتاج خلايا تائية خاصة مضادة لهذه الفيروسات. كما اكتشفوا أن الخلايا التائية التي تتعرف على الفيروسات التاجية المسببة أمراض البرد، لا تحمي بفاعلية من «كوفيد-19».

والآن يعتزم الباحثون إجراء دراسة شاملة لمعرفة هل تتمكن الخلايا التائية الخاصة من حماية الناس من الإصابة بمرض «كوفيد-19»، أو على الأقل تتمكن من تغير مسار المرض. كما أنهم يريدون اكتشاف فترة بقاء هذه الخلايا في الجسم، لأن هذا يساعد على تحديد مدة فاعلية اللقاحات المضادة للفيروس، ومعرفة إن كان هناك احتمال للإصابة بالمرض مرة ثانية.