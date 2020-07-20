دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%

عينات في مختبر طبي في ميريلاند في 20 مارس 2020 (أ ف ب)

أنتجت شركة «سينايرجن» البريطانية دواء سمي «إس إن جي 001»، وأثبتت التجارب الأولية أنه يحدّ بنسبة 79 % من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا المستجد شكلاً حاداً.

ويقوم هذا العلاج الذي يؤخذ بالتنشّق على بروتين «انتيرفيرون بيتا» الطبيعي، الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس، حسب «فرانس برس».

وبيّنت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثمبتون على مئة مريض أن أولئك الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء معرّضون بنسبة 79 % أقل من الآخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، لأشكال حادة من المرض، أي تلك المميتة أو التي تستلزم وضع جهاز تنفّس صناعي للمريض.

فرصة أكبر للشفاء

كذلك تبيّن أن المرضى الذين عولجوا بدواء «إس إن جي 001» لديهم فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي.

وتوفي ثلاثة من المرضى (6 %) الذي حصلوا على علاج وهمي، بينما لم تسجّل أية حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء «إس إن إن جي 001».

واعتبر المدير العام لشركة «سينايرجن» ريتشارد مارسدن أن هذه النتائج يمكن أن تشكّل «تقدماً مهماً».

وقد تكون هذه الخلاصات تقدماً كبيراً في طريقة علاج فيروس كورونا، رغم أن الدراسة أجريت على عيّنة محدودة نسبياً ولم تتولّ تقويمها لجنة تدقيق.

إمكانات كامنة

قال مدير هذه الدراسة أستاذ الطب التنفسيّ في جامعة ساوثمبتون، البروفسور توم ويلكينسون، في بيان «هذه النتائج تؤكد اقتناعنا بأن ثمة إمكانات كامنة كبيرة لبروتين انترفيرون بيتا كعلاج بالتنشّق لإحياء المقاومة المناعية للرئتين، من خلال تحسين الحماية، وتسريع التعافي وصدّ تأثيرات فيروس سارس-كوف-2».

أما الشريك المؤسس للشركة البروفسور ستيفن هولغيت فشدّد على أن هذا العلاج «يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحوّل فيه أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، كالإنفلونزا وفيروس في آر إس، كما يمكن أن يحدث في الشتاء في حال عاود كوفيد-19 الظهور».

وإلى الآن، ثمة دواء واحد أثبت أنه قادر على إنقاذ مرضى كوفيد-19 هو دواء «ديكساميتازون». كذلك ثمة علاج آخر مضاد للفيروسات هو «رمديسيفير» يتيح تقليص فترة البقاء في المستشفى، لكنه لا يحدّ من الوفيات.