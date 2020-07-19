مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 01:23 مساء

يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم لدى الإنسان بين 70 و140 ميلغرام في كل واحد ديسلتر من الدم (100 ميللتر).

ويؤكد الأطباء أن أي شخص عرضة للإصابة بنقض السكر في الدم، وليس فقط المصابين بمرض السكري فقط، وهو ما يدفعنا دوما للبحص عن العلامات المنبهة بقدوم نوبة من نقص السكر في الدم، حسب «دويتشه فيله».

أهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم:
تعرق بارد
ارتعاش الأيدي
تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم
شحوب الجلد
دوار
جوع شديد
اتساع حدقة العين
في حالات نادرة غثيان وتقيؤ

ولا تأتي نوبة نقص السكر في الدم في النهار فقط، ولكنها قد تفاجئك في الليل، وهذا يفسر استيقاظ البعض واندفاعه للثلاجة في منتصف الليل لتناول وجبة خفيفة.

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