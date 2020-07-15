أعراض نقص فيتامين «B12»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 01:35 مساء

تتطور أعراض نقص فيتامين «B12» ببطء شديد على مدار فترة زمنية طويلة، في بعض الأحيان، لذلك يكون من الصعب تحديدها في كثير من الحالات.

ويعد فيتامين «B12» عنصرا حاسما لصحة الجسم، لأنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة، وفق «إكسبريس».

وينبغي أن تفكر في فحص مستويات «B12» لديك، إذا شهدت تطور أي من هذه العلامات التحذيرية الخمس.

وأحد الأعراض الأكثر شيوعا لنقص فيتامين «B12» هو تطور جلد شاحب بشكل غير عادي. وقد يكون لدى المرضى بقعة صفراء طفيفة على جلدهم، مع بياض عيونهم.

ويمكن أن ينتج النقص في الفيتامين أيضا: التعب الشديد والتغيرات غير المبررة في الحركة، والدوخة المستمرة.

وأفاد بعض المرضى بوخز في أقدامهم، والتي قد تكون مرتبطة بتلف الأعصاب. وقالت إخصائية التغذية هيلين ويست: «لسوء الحظ، فإن نقص فيتامين B12 شائع، خاصة عند كبار السن».

وكتبت لموقع «هيلث لاين» الطبي على الإنترنت: «أنت في خطر الإصابة بالنقص إذا لم تحصل على ما يكفي من المواد الجيدة في نظامك الغذائي، أو كنت غير قادر على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله. لسوء الحظ، قد تستغرق أعراض نقص فيتامين «B12» سنوات حتى تظهر، وقد يكون تشخيصه معقدا».

وتشمل أفضل مصادر فيتامين «B12» لحم البقر والبيض والسلمون. ويمكن أن يساعد تناول مكملات الفيتامين أيضا في علاج النقص.

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