لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:41 صباحا

أظهر اللقاح التجريبي لعلاج كوفيد-19، الذي أنتجته شركة مودرنا، أنه آمن وأثار استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في مرحلة مبكرة من دراسة تجرى حاليا.

وحسب العلماء، لم يعاني أي متطوعين في الدراسة من آثار جانبية خطيرة، ولكن ما يزيد عن نصفهم شكوا من آثار خفيفة أو معتدلة مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات أو الألم في موقع الحقن، وفق «رويترز»، الأربعاء.

وذكر الفريق في دورية «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن» أن من المرجح حدوث مثل هذه الأعراض، بعد الجرعة الثانية ومع الأشخاص الذين حصلوا على أعلى جرعة.

وشركة مودرنا أول من بدأ أختبار لقاح لفيروس كورونا المستجد على البشر، في 16 مارس، بعد 66 يوما تقريبا من نشر التسلسل الجيني للفيروس.

ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى لقاح لإنهاء الوباء، الذي تسبب في مرض الملايين ووفاة ما يقرب من 575 ألف شخص في أنحاء العالم.

وقالت ليزا جاكسون من معهد كايزر برماننت لبحوث الصحة في سياتل، وقائدة الفريق البحثي، «العالم بحاجة ماسة إلى لقاحات للحماية من كوفيد-19».

وتدعم الحكومة الاتحادية لقاح مودرنا بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات للدخول في تجارب واسعة النطاق على البشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»