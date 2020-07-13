نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 01:21 مساء
تحسن واحد من كل ثلاثة مرضى كوفيد-19 في كوريا الجنوبية عُولجو بريمديسيفير (الإنترنت)

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن واحدا من كل ثلاثة مرضى يعانون درجة خطيرة من كوفيد-19 تحسنت حالاتهم، بعدما عولجو بعقار ريمديسيفير.

وتنتج شركة جيلياد ساينسز ريمديسيفير، وهو عقار مضاد للفيروسات، حسب «رويترز»، الاثنين.

وأضافت أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث، لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى للعقار أم لعوامل أخرى مثل مناعة المريض وعلاجات أخرى.

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وتصدرت ريمديسيفير المساعي العالمية لعلاج كوفيد-19، بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في اختصار فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

وأضافت دول كثيرة من بينها كوريا الجنوبية العقار إلى قائمة علاجات المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ولم يحصل أي لقاح على تصديق حتى الآن.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، نتائج 27 مريضا عولجوا بريمديسيفير في مستشفيات مختلفة.

وقال كوون جون ووك نائب مدير المراكز الكورية في إفادة إن حالة تسعة مرضى تحسنت فيما لم يطرأ أي تغير على وضع 15 بينما ساءت حالة ثلاثة.

وأضاف أن هناك حاجة لإجراء المزيد من التحليل، لاستنتاج مدى فائدة ريمديسيفير.

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