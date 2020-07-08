نجاح فصل توأمين سياميتين موصولتين عند مستوى الجمجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 10:39 صباحا
توأمان سياميتان أجريت عليهما عمليات ناجحة لفصلهما عند مستوى الجمجمة في روما في إيطاليا (أ ف ب)

أعلن مستشفى «بامبينو جيزو» للأطفال، في روما، نجاح عمليات أجريت لفصل طفلتين توأمين مرتبطتين عند مستوى الجمجمة والأوردة الدموية.

وقال المستشفى حيث أجريت العمليات في بيان: «إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأمين تتشاركان الجمجمة الخلفية بالكامل وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جدا لالتصاق الجمجمة والدماغ».

ودامت التحضيرات لفصل الشقيقتين إرفينا وبريفينا، وأصلهما من جمهورية أفريقيا الوسطى «أكثر من سنة (..) وتوجت بثلاث عمليات دقيقة جدا».

وأضاف المستشفى «العملية الأخيرة التي شهدت الفصل النهائي جرت في 5 يونيو واستغرقت 18 ساعة، بمشاركة أكثر من 30 شخصا بين أطباء وممرضين».

وكانت الشقيقتان تتشاركان عظام الجمجمة والجلد وجزءا كبيرا من الأوعية الدموية، «الأمر الذي شكل التحدي الأصعب لفريق الجراحة العصبية».

واحتفلت الشقيقتان التوأمان قبل حوالي عشرة أيام بعيد ميلادهما الثاني، بحضور والدتهما التي بقيت مع ابنتيها منذ وصولهما إلى إيطاليا في سبتمبر 2018 في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى.

والتوأمان السياميتان هاتان، هما رابع توائم سياميين يخضعون لعملية فصل ناجحة في هذا المستشفى.

وقال المستشفى إن التوائم الموصولة عند مستوى الرأس هي الأقل في العالم، وأرجحيتهما 1 على كل 2,5 مليون ولادة.

وفي السنوات العشرين الأخيرة، سجل نجاح عمليتي فصل توأمين سياميين ملتصقين عند مستوى الجمجمة في أوروبا، في لندن إلا أن الوضع كان مختلفا عن وضع الشقيقتين من جمهورية أفريقيا الوسطى.

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