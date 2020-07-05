هيئة هندية تدافع عن برنامجها الزمني لتجارب لقاح «كورونا»

مواطنون هنود في مومباي يجرون فحوص اختبارات الإصابة بفيروس «كورونا» (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت أكبر هيئة أبحاث سريرية هندية، السبت، أن قرارها بالإنتاج السريع للقاح محتمل لفيروس «كورونا» يتفق مع المعايير الدولية.

وأصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية بيانًا بعد تسريب رسالة، الجمعة، نقلت عن بالرام بهارجافا المدير العام للمجلس قوله إن المجلس «تصور» طرح اللقاح لاستخدامات الصحة العامة بحلول 15 أغسطس، مع استهداف بدء تجربة هذا المنتج على البشر بحلول 7 يوليو، وفق «رويترز».

وتطور هذا اللقاح بشكل مشترك شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية (بهارات بيوتك) الهندية، والمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو من بين عدة لقاحات يجري اختبارها عالميًّا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا».

وعادة ما يستغرق استكمال تجارب اللقاحات سنوات، على الرغم من أن الجهات التنظيمية سمحت بالتعجيل باختبار بعض اللقاحات المحتملة في ضوء تلك الحالة الطارئة التي تواجه الصحة العامة.

وأثار الجدول الزمني الذي حدده المجلس الهندي للأبحاث الطبية انتقادات من خبراء الصحة بالهند، الذين أبدوا قلقهم من أن هذه الاختبارات ستعرِّض سلامة المرضى والقيم الأخلاقية للخطر.

وقال لوكيش شارما، الناطق باسم المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إن «كل شيء يعتمد على نتائج التجارب السريرية».

وذكر بيان المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن الرسالة المسربة «استهدفت تقليص الروتين الحكومي غير الضروري، دون تجاوز أي عملية ضرورية، والتعجيل بتجنيد المشاركين».

وقال البيان إن الهدف هو «استكمال تلك المراحل في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن بدء التجارب التي تعتمد على البشر من أجل الفعالية دون تأخير».