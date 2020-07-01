اختبار لقاح روسي مضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:50 صباحا

يتسابق العالم ويتكاتف من أجل إنتاج لقاح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي حصد الكثير من الأرواح وأصاب الملايين حول العالم.

وفي هذا الإطار، أفاد رينات مقصودوف، المدير العام لمركز «فيكتور»، بأن الاختبارات السريرية للقاح مضاد لـ«كوفيد-19» ستبدأ في 15 يوليو، مؤكدا اختيار المتطوعين بالفعل، حسب «روسيا اليوم».

وقال مقصودوف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، «من المنتظر أن تبدأ الاختبارات السريرية يوم 15 يوليو، حيث سيشارك فيها 300 متطوع، تم اختيارهم وفق المتطلبات الصحية اللازمة».

وستنتهي المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية في سبتمبر، فإذا أكدت نتائج الاختبار عدم خطورة اللقاح وفاعليته، فسوف تبدأ مرحلة تسجيله.

واختتم مقصودوف بالقول إنه «من الضروري التأكيد، على أن متابعة الحالة الصحية للمتطوعين سوف تستمر حتى بعد مرحلة تسجيل اللقاح».

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