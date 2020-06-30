نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 01:38 مساء
نوع جديد من إنفلونزا الخنازير في الصين (أ ف ب)

كتشف باحثون في الصين نوعا جديدا من إنفلونزا الخنازير قادرا على التسبب بجائحة، وفقا لدراسة نشرت الإثنين في مجلة العلوم الأميركية "بناس".

وينحدر هذا الفيروس الذي يطلق عليه "جي 4" وراثيا من سلالة "إتش 1 ان 1" التي تسببت بجائحة العام 2009، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال علماء في جامعات صينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يملك "كل السمات الأساسية للتكيف بشكل كبير لإصابة البشر".

بين العامين 2011 و2018، أخذ الباحثون 30 ألف مسحة أنفية من خنازير في المسالخ في 10 مقاطعات صينية وفي مستشفى بيطري ما سمح لهم بعزل 179 فيروسا من أنفلونزا الخنازير، وكانت غالبيتها من نوع جديد انتشر في صفوف الخنازير منذ العام 2016.

ثم أجرى الباحثون تجارب مختلفة بما في ذلك على النمس الذي يستخدم على نطاق واسع في دراسات الإنفلونزا لأنه يظهر أعراضا مشابهة لأعراض الإنسان خصوصا الحمى والسعال والعطس.

ولوحظ أن "جي 4" شديد العدوى ويتكاثر في الخلايا البشرية ويسبب أعراضا أكثر خطورة لدى النمس من الفيروسات الأخرى، وأظهرت الاختبارات أيضا أن أي مناعة يكتسبها البشر من التعرض للانفلونزا الموسمية لا توفر الحماية ضد "جي 4"، وتبين أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر لكن لا دليل حتى الآن على أنه يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، وهو مصدر القلق الرئيسي للعلماء.

وشرح الباحثون "العدوى البشرية بفيروس جي 4 ستعزز التكيف البشري له وتزيد من خطر انتشار جائحة"، ولدى سؤاله عن الفيروس الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحافي دوري إن الصين "تتتابع بشكل وثيق تطوره" وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره.

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