هل البعوض ينقل «كورونا» للإنسان؟

بعوض النمر الآسيوي في صورة مؤرخة في 6 يونيو 2016 في كاليفورنيا (أ ف ب)

قطع العلماء بأن البعوض لا ينقل فيروس «كورونا المستجد»، حسب ما جاء في دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية سابقا، أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع «معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية» (ازسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل «كوفيد-19».

وأوضح المعهد في بيان: «أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر»، لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.