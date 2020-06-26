دراسة إيطالية عن إمكانية نقل البعوض لفيروس «كورونا» مثلما ينقل الملاريا وحمى الضنك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 03:45 مساء
بعوض النمر الآسيوي في صورة مؤرخة في 6 يونيو 2016 في كاليفورنيا. (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة، الخميس، أن البعوض لا ينقل فيروس «كورونا المستجد»، وفقا لـ«فرانس برس».

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات، القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر. 

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع «معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية» (ازسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل «كوفيد-19». 

وأوضح المعهد في بيان: «أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر» لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس
ليبيا
تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
مكافحة الأمراض: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
ليبيا
باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل أصوات توربينات الرياح ضارة بالصحة؟