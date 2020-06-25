وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال عقار لعلاج «كوفيد-19» في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 03:10 مساء
وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن أول دواء ضد «كورونا» يسمح باستعماله في الاتحاد الأوروبي. (أ ف ب)

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، بالسماح بـ«تسويق مشروط» لعقار «رمديسيفير» المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا المستجد». 

في بيان لها، قالت الوكالة التي يوجد مقرها في لاهاي إن «رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي»، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية، وفقا لـ«فرانس برس».

أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين بـ«كوفيد-19» خلال تجارب سريرية
وأعلنت شركة «غيلياد ساينسز» الأميركية في أبريل الماضي أن عقارها «رمديسيفير» أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين بـ«كوفيد-19» في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.

وقالت في بيان إن «غيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفق «فرانس برس».

إلا أن دراسة نشرت في 29 أبريل الماضي، في مجلة «ذي لانسيت» الطبية، أظهرت أن عقار رمديسيفير من إنتاج عملاق الأدوية الأميركي «غيلياد ساينس»، «لم يعط فوائد سريرية مهمة» لدى مرضى «كوفيد-19» لتناقض بذلك ما أعلنه المختبر الأميركي في وقت سابق.

وكتب معد الدراسة الرئيسي البروفيسور، بين كاو، كما نقلت عنه المجلة: «للأسف، تجربتنا أظهرت أنه رغم أن المرضى يتحملون جيدا عقار رمديسيفير لكن لم تظهر له فائدة مهمة مقارنة مع دواء وهمي».

وتابع البروفيسور: «سيكون من الضروري إجراء دراسات أخرى لتحديد ما إذا كان إعطاء علاج رمديسيفير بشكل مبكر وبجرعات أقوى أو مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات، يمكن أن يكون أكثر فاعلية على المرضى المصابين بحالات خطرة». وأجريت الدراسة من 6 فبراير حتى 12 مارس في عشرة مستشفيات في ووهان.

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