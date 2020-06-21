ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:43 صباحا
رسم توضيحي لأنواع من المخبوزات (مركز الرقابة على الأغذية)

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مواد محظور استخدامها كمضافات في صناعة الخبز والمعجنات، وقال إن محسنات الخبز هي مضافات غذائية في صورة مسحوق أو شبه سائلة تضاف إلى مكونات العجين لتحسين جودة الخبز، طيلة فترة الحفظ.

وأوضح المركز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه المحسنات تصنف حسب دورها الوظيفي إلى مواد مبيضة، ومواد مؤكسدة، ومستحلبات, وفيتامينات، ومواد مانعة للعفن. وأضاف أنها تخضع إلى تشريعات قانونية صارمة وصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بصحة وسلامة المستهلك تحدد فيها النوعية والكمية بما يضمن سلامة المنتجات.

وحدد المركز المواد المحظور استخدامها كمضافات في صناعة الخبز والمعجنات بما يلي:
ـ مادة برومات البوتاسيوم((E924 وهي عامل مؤكسد قوي تستخدم كعامل مبيض للدقيق، حيث قررت اللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة منع استخدامها للاشتباه في أنها مادة مسرطنة، وأكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على تصنيف مادة البرومات على أنها سبب محتمل للسرطان عند الإنسان.
ـ حمض البوريك((E284 مادة حافظة ,محظور استخدامها لصناعة الخبز والمعجنات.
ـ تارترات الستياريل(E483) عامل معالجة الدقيق (محظورة) احتمال وجود دهن الخنزير.
ـ كرباميد(E927) محظورة تسبب حدوث حساسية.
ـ كبريتات الأولمنيوم(E517) عامل معالجة الدقيق, مثبت (محظورة).
ـ حمض الطرطريك(E334) محظور ينتج كمنتج ثانوي في صناعة الخمور.
ـ السيستين((E920 حمض أميني طبيعي يستخدم في عجائن الخبز ؛يستخرج من شعر الحيوان (خنزير).
ـ حمض البروبيونيك (E280) وظيفته منع نمو العفن.
ـ بروبيونات الكالسيوم (E282) مادة حافظة تسبب حدوث التهابات لحيوانات التجارب.

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ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟