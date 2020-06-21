ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟

رسم توضيحي لأنواع من المخبوزات (مركز الرقابة على الأغذية)

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مواد محظور استخدامها كمضافات في صناعة الخبز والمعجنات، وقال إن محسنات الخبز هي مضافات غذائية في صورة مسحوق أو شبه سائلة تضاف إلى مكونات العجين لتحسين جودة الخبز، طيلة فترة الحفظ.

وأوضح المركز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه المحسنات تصنف حسب دورها الوظيفي إلى مواد مبيضة، ومواد مؤكسدة، ومستحلبات, وفيتامينات، ومواد مانعة للعفن. وأضاف أنها تخضع إلى تشريعات قانونية صارمة وصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بصحة وسلامة المستهلك تحدد فيها النوعية والكمية بما يضمن سلامة المنتجات.