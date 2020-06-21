الولايات المتحدة توقف تجربة عقار الملاريا في علاج «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 10:47 صباحا

أوقفت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات، حسب ما أعلنت السبت.

وأضافت المعاهد في بيان أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم، وفق «رويترز».

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

وروج ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلا في مارس آذار إن لديه ”فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب“ إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين.

وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترامب إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

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