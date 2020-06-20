اعتماد أول علاج رقمي لفرط الحركة لدى الأطفال

اعتمدت لعبة فيديو لعلاج الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، بعد موافقة السلطات الصحية الأميركية.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية «إف دي إيه» أنها أعطت موافقتها على بيع لعبة «إنديفور آر إكس» من تطوير شركة «أكيلي إنترأكتف» الناشئة، بوصفة طبية للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات و12 عاما والذين يعانون من هذه الاضطرابات، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ووفق «إف دي إيه»، هذا العلاج الرقمي الأول الذي يعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، إضافة إلى كونه أول علاج قائم على الألعاب يتم اعتماده لأي نوع من الأمراض.

وصممت هذه اللعبة لتحسين الوظائف الإدراكية ولتكون جزءا من برنامج قد يشمل أيضا أنواعا أخرى من العلاجات والأدوية والبرامج التعليمية.

وتسمح لعبة «إنديفور آر إكس» للأولاد بالتحكم بشخصيات شبيهة بالرسوم المتحركة خلال تنقلها على هوفربورد طائر.

وحصلت هذه اللعبة على الموافقة، بعدما أجريت اختبارات شارك فيها نحو 600 ولد يعانون من اضطرابات في الانتباه.

وأظهرت الأبحاث أنه بعد علاج لمدة أربعة أسابيع بلعبة «إنديفور آر إكس»، لم يعد يعاني ثلث الأطفال من نقص الانتباه الذي يقاس على الأقل بمقياس موضوعي واحد، وأن نحو نصف الأهالي لاحظوا تغيرا ملحوظا في اضطرابات أطفالهم.