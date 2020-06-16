«الدواء الأميركية» تلغي ترخيص كلوروكين لعلاج «كورونا»

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، قرارا بإلغاء ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

ويأتي ذلك رغم كل الحماسة التي أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه هذا العقار، والتي وصلت حدّ إعلانه أنه يتناول العقار، لأجل الوقاية من كورونا، حسب «دويتشه فيله».

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لم يعد ممكنًا بناءً على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها فعالة في علاج المرض التنفسي، الذي يسببه الفيروس.

وكانت عدة دراسات على الدواء أشارت إلى أنه غير فعال بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

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وقال دينيس هينتون، كبير العلماء بإدارة الغذاء والدواء في رسالة: «قد لا يكون هذا الدواء فعالا في علاج كوفيد-19.الفوائد المحتملة للدواء لمثل هذا الاستخدام لا تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة».

وأعلن ترامب في مارس أن الولايات المتحدة «صادقت» على استخدام هذا العقار لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، غير أن إدارة الأغذية والأدوية ردت بالقول إنها صادقت على العقار لأجل معالجة الملاريا والتهاب المفاصل، وليس فيروس كورونا.

وتعتمد بعض الدول عقار الكلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ومنها الجزائر وتركيا والأردن والمغرب والبرتغال والبرازيل واليونان، فيما علقت دول أخرى كفرنسا استخدامه، بينما لم تتحمس له بلدان كثيرة منذ البداية.