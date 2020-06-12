دراسة: هل يحول الالتزام بالكمامات دون موجات ثانية لفيروس كورونا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يونيو 2020, 12:05 مساء

نشرت مجلة «أعمال الجمعية الملكية» نتائج دراسة تفيد بأن استخدام كمامات الوجه قد يقلص الإصابة بمرض «كوفيد-19»، الناجم عن انتقال عدوى فيروس «كورونا»، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها.

وذهبت الدراسة التي نشرت الأربعاء إلى أنه يمكن أن يحول ذلك أيضًا دون موجات ثانية للمرض الوبائي، عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق، وفق «رويترز».

ويشير البحث الذي قام به علماء من جامعتي كامبردج وغرينتش في بريطانيا، إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحوْل دون ظهور موجة جديدة لفيروس «كورونا»، الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد، لكن الكمامات بما في ذلك حتى المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كافٍ من الناس في الأماكن العامة.

طالع: بدء تصنيع الكمامات بالمركز الليبي - الكوري

وقال ريتشارد ستوت، الذي شارك في قيادة الدراسة، في جامعة كامبردج «تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات».

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع، مقرونًا بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون «وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية» قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال.

طالع: الكمامات والقفازات المرمية في الشوارع خطر يهدد الشرق الأوسط

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا