إنتاج أول كمامة يمكن استخدامها بلا نهاية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 10:35 صباحا

نجح خبراء إيطاليون في إنتاج أول كمامة في العالم يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية، وأطلقوا عليها اسم «Drop Mask».

وقالت الجهة المنتجة إنه «بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية وإدارات الأقاليم توجيهات جديدة لاستخدام الكمامات في ظل المرحلة 3، لحماية الناس أنفسهم من خطر العدوى من فيروس كورونا، تأتي هذه الكمامة لمساعدة احترام قواعد التباعد الاجتماعي، حيث يمكن إعادة استخدامها إلى أجل غير مسمى».

وبدأت بإنتاج وتسويق الكمامة بكامل طاقتها، بعد حصولها على التراخيص اللازمة، حسب وكالة «آكي».

وأوضحت الجهة المنتجة أن الكمامة المصنوعة في إيطاليا بالكامل تمتاز بـ«تصميم مبتكر مريح على شكل قطرة، يمكن إعادة استخدامها بشكل لا نهاية له، واُعتُمدت كجهاز طبي من فئة 1، وحصلت على براءة اختراعها شركة صقلية من حيث التصميم والابتكار الصناعي ونموذج المنفعة».

وحسب الشركة «أثبتت الكمامة القطرة، القابلة للغسل والتعقيم بسهولة، فعاليتها في حماية الأنف والفم وهي مصنوعة من المطاط الصناعي المرن والمضاد للحساسية والمناسب للتلامس مع الجلد، ويعمل باستبدال يومي بسيط لمرشح معتمد ثلاثي الطبقات، طارد للماء، وبالتالي مناسب للاستخدام على الشاطئ أيضًا».

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