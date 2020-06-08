الصين تختبر عقارا كدواء ولقاح لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 10:47 صباحا

أطلقت الصين اختبارات سريرية لعقار جديد يمكن استخدامه كدواء لعلاج كوفيد-19 وكلقاح للوقاية منه.

وسيحقن المصابون بعدوى فيروس كورونا المستجد بهذا الدواء بهدف الشفاء، وكذلك لغير المصابين بالمرض للوقاية منه، حسب «روسيا اليوم».

وكتبت جريدة «شنغهاي ديلي»، أن الدواء نال اسم JS016. ومنحت الموافقة على تنفيذ التجارب السريرية، لمعهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعمل بالاشتراك مع شركة Shanghai Junshi Biosciences.

وينتج الدواء بالاعتماد على الأجسام المضادة، التي يحصل عليها من دم المتعافين. وتستطيع هذه الأجسام المضادة أن تدمر الفيروس وتمنع انتقال العدوى إلى الإنسان. وأظهرت التجارب على الثديات أن الدواء فعال في كلتا الحالتين للعلاج وللوقاية.

وحتى الآن، أعطي الدواء لمجموعة من الأشخاص الأصحاء فقط. وبعد تناول الدواء، لا يزال أربعة مشاركين في الاختبار في حالة صحية جيدة.

وقال تشانغ جينغ، الأستاذ في مستشفى هواشان، إن النتائج ستساعد في تحديد الجرعة الصحيحة للدواء.

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