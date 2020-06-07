جامعة أكسفورد تعلن الموعد المحتمل لإطلاق لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 02:32 مساء

يتوقع التوصل للقاح فيروس كورونا الذي تجري جامعة أكسفورد حاليًا التجارب عليه، بحلول الشهر المقبل، وسيعطى من خلال الاستنشاق بجهاز يشبه أجهزة الربو.

وتجري الجامعة عملية تطوير اللقاح ليكون متاحا للناس في سبتمبر، حسب جريدة «The Sun» البريطانية.

وأعلنت شركة Astra Zeneca للأدوية أنها ستطلق اللقاح بعد منح الموافقة النهائية من الملياردير بيل جيتس، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة بفضل التمويل، حسب «فرانس برس».

وقالت الصحيفة إن فريق جامعة أكسفورد واثق بنسبة 80% من عمل لقاح فيروس كورونا Covid-19، ويقولون إنه يمكن إعطاء اللقاح باستخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الربو الشهر المقبل.

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جاء الخبر في محاضرة عبر الإنترنت لمركز الطب الشخصي بجامعة أكسفورد، ألقاها عضو الفريق البروفيسور أدريان هيل، موضحا أن التجارب السريرية ستنتهى عندما يتم التاكد أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا.

وقال: «نعتقد أن ذلك قد يكون فى الشهر المقبل»، موضحا أن تجربة أكسفورد بدأت فى أبريل، وقامت بتجنيد ما يصل إلى 10.260 بالغًا فوق سن 55 وأطفالًا، ووافقت شركة «AstraZeneca»، بالفعل على توريد 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه فى الوقت الحالى لا يوجد لقاح أو علاج متاح لفيروس كورونا Covid-19 ولكن الأطباء في جميع أنحاء العالم يختبرون العقاقير الحالية المضادة للفيروسات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التغلب على فيروس كورونا التاجي.

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