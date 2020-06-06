دراسة: احتمال الوفاة بـ«كورونا» أعلى بمرتين لدى مرضى ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 10:27 صباحا
طاقم طبي يساعد مريضا مصابا بكوفيد-19 على الصعود في سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى هيوشنشان في الصين، في 4 مارس 2020 (أ ف ب)

المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم ويصابون بـ«كوفيد-19»، يزيد احتمال وفاتهم مرتين أكثر ممن لا يعانون تلك المشكلة الصحية، حسب دراسة نشرت الجمعة في مجلة «يوروبيين هارت جورنال».

وقال المشرف على الدراسة فاي لي، طبيب القلب في مستشفى شيجينغ في شيان الصينية: «من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بكوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وراجع باحثون في الصين وأيرلندا الحالات، التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 فبراير و15 مارس. وتبيّن أن ما يقرب من 30% من المرضى، أي 850 مريضا، يملكون تاريخا من ارتفاع ضغط الدم.

توفي 4% من هؤلاء المرضى مقارنة بما يزيد قليلا على 1% من 2027 مريضا لا يعانون ارتفاع ضغط الدم. وبعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، حسب الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وفي مراجعة منفصلة لثلاث دراسات أخرى تشمل 2300 مصاب بـ«كوفيد-19» في المستشفى نفسه، درس الباحثون تأثير أدوية ضغط الدم المختلفة على معدلات الوفيات.

وعلى عكس توقعاتهم، وجدوا أن فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات «راس»، التي تشمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، لم تكن مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.

في الواقع، يبدو أن الخطر تقلص إلى حد ما. وقال المؤلف المشارك في الدراسة لينغ تاو: «نقترح أنه على المرضى عدم توقيف علاجهم المعتاد لارتفاع ضغط الدم أو تغييره إلا بتعليمات من الطبيب».

ولفت الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على المراقبة ولا تستند إلى تجارب سريرية، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث قبل أن يتمكنوا من تقديم توصيات سريرية حازمة.

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