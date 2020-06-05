هكذا تتغلب على تأثير تغيرات الطقس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 09:55 صباحا

مع تغيرات الطقس يعاني البعض مشاكل صحية، لعدم تأقلمهم سريعا مع هذه التغيرات المحيطة بهم.

وتحدثت الطبيبة لاريسا أليكسييفا عن كيفية التغلب على تقلبات الطقس، وبصورة خاصة الأشخاص الذين يتحسسون منها وطريقة التعايش معها، وفق «نوفوستي».

وتشير الطبيبة، في مقابلة مع جريدة «فيتشيرنايا موسكفا»، إلى أنه في الوقت الحاضر لا توجد سوى أدوية لعلاج أعراض التحسس من تقلبات الطقس، حسب «روسيا اليوم».

البقاء في المنزل
تقول لاريسا أليكسييفا: «عند الشعور بتشنجات في الرأس وصداع، يجب على الشخص تناول أدوية مضادة للتشنجات. وعند الشعور بألم في المفاصل، يجب استخدام الأدوية المعتادة. ومن الأفضل عدم مغادرة المنزل عند الشعور بهذه الأعراض».

الجهاز العصبي
تنصح الطبيبة بعدم تحميل الجهاز العصبي فوق طاقته، وضرورة تجنب جميع مصادر المعلومات والأخبار التي تثير القلق.

وتكمن خصوصية الآلام التي تسببها تقلبات الطقس، في أنها عمليا لا تختلف عن آلام الأمراض المزمنة، وأوضحت الطبيبة: «لذلك عندما يكون الشخص غير متأكد من أسباب تدهور حالته الصحية، عليه مراجعة الطبيب، لأن تدهور الحالة الصحية قد يكون ناتجا عن مشكلات صحية أخرى، وليس بسبب تقلبات الطقس».

عامل السن
من الصعب تحديد مجموعة الأشخاص الذين يتحسسون من تقلبات الطقس، ولكن كبار السن أكثرهم تحسسا، لذلك «قد ترتبط الحساسية من تقلبات الطقس بالحالة النفسية والعاطفية للشخص وخصائصه الشخصية، وطبعا بالأمراض المزمنة التي يعاني منها مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل وغيرها بما فيها الوراثية».

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