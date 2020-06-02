أسباب غير تقليدية لارتفاع درجة حرارة جسمك

تعرف الحمى بأنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن المستوى الطبيعي، إذ تتراوح الحرارة الطبيعية للجسم حول 37 درجة مئوية وتدل على أن الجهاز المناعي للجسم يدافع بسبب وجود مرض أو التهاب.

وهناك أسباب تقليدية لارتفاع درجة الحرارة، فيما تبقى هناك أسباب أخرى قد تكون نادرة أو غير منتشرة، لكنها تحدث، حسب «ويب طب».

أسباب غير تقليدية لارتفاع الحرارة:

الإصابة بأمراض جرثومية مثل السل (Tuberculosis)، التهاب شغاف القلب، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب العظام، و خراج الأسنان (Dental abscess)، و أيضًا الإصابة بالخراج البطني.

الإصابة بالأمراض المناعية مثل مرض الذئبة الحمامية (Lupus erythematosus)، الروماتيزم، أمراض الأمعاء الالتهابية.

الأورام وخاصة سرطانات الدم مثل الليمفوما،واللوكيميا.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب الحرارة من دون سبب مثل : أدوية الألم،مضادات الروماتيزم، أدوية الصرع ، والمهدئات وبعض المضادات الحيوية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

التهابات الكبد.

الإصابة بحمى ناجمة عن خدوش القطط.