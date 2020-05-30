دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»

يعد مرضى السكري من النوع الثاني، الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما ويعانون مضاعفات تتعلق بمرضهم، هم أكثر عرضة للمعاناة من الشكل الحاد لـ«كوفيد-19»، حسب دراسة نشرت الجمعة.

وكان من المعروف حتى الآن أن مرض السكري من العوامل المفاقمة لفيروس «كورونا المستجد»، ومن المرجح أن يعاني مريض السكري من شكل حاد من الوباء ويموت جراءه تماما، مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة والمصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكبار في السن.

لكن لم تحدد أي دراسة حتى الآن أنواع مرضى السكري الذين يعانون بشكل حاد من «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

واستعرضت دراسة نشرت في مجلة «ديابيتولوجيا» المتخصصة المعلومات الطبية لدى 1317 مصابا بمرض السكري يعانون شكلا حادا من «كوفيد-19»، وتم إدخالهم المستشفى في فرنسا بين 10 و31 مارس.

معرضون للخطر

شرح طبيب الغدد الصماء برتران كاريو الذي شارك في هذا العمل: «صنّف مرضى السكري كأشخاص معرضين للخطر (...) مثل المصابين بالسكري من النوع الثاني لدى المسنين ومرضى السكري من النوع الأول بين الشباب الذين يبلغون من العمر 30 عاما ويعتمدون على الأنسولين».

ومرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد» هم من المسنين والأشخاص، الذين يعانون من السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض إضافة إلى من يعانون من الوزن الزائد.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك عددا قليلا جدا من مرضى السكري من النوع الأول بين الأشخاص الذي عانوا من شكل حاد من «كوفيد-19» «3% فقط من الحالات».

وعند البحث عن العوامل التي تزيد خطر الوفاة، تظهر في المقام الأول السن: فمن المرجح أن يموت المصابون بالسكري الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما بعد سبعة أيام في المستشفى أكثر من الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات تتعلق بمرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة بـ«كوفيد-19».