تايلاند تدخل السباق لإنتاج لقاح ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 11:39 صباحا
قرد صغير في أحد مراكز البحوث في سارابوري في تايلاند، 23 مايو 2020 (أ ف ب)

تقوم تايلاند باختبارات على قرود المكاك بهدف إنتاج لقاح بديل أرخص كلفة لفيروس «كورونا» تأمل بأن يكون جاهزًا بحلول العام 2021، وفق ما قال باحث بارز الإثنين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حاليًا أكثر من 100 لقاح محتمل في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، ثمانية منها على الأقل في مرحلة التجارب السريرية على البشر، وفق «فرانس برس».

وبدأ باحثون في جامعة أكسفورد، يعتبرون في طليعة السباق، التجارب السريرية الشهر الماضي على نسخة من الفيروس يسبب التهابات لدى الشمبانزي.

وقالت الدكتورة سوشيندا مالايفيتجنوند، مديرة المركز القومي لبحوث الرئيسيات في تايلاند الذي أشرف على حقن لقاح يوم السبت، لمجموعة أولية من 13 قردًا، إنها تأمل في أن يكون لقاح «صنع في تايلاند» أرخص من دواء أوروبي أو أميركي.

وأوضح باحثون أن مرحلة الاختبار على قرود المكاك جاءت بعد نجاح التجارب على الفئران.

ويعمل هؤلاء بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة باستخدام تقنية جديدة تعتمد نوعًا من المواد الجينية التي لم تستخدم من قبل لصنع لقاح.

وتتمثل العملية بحقن سلسلة من المواد الوراثية الفيروسية لتحفيز الاستجابة المناعية من خلال إنتاج البروتينات التي تعمل ضد الفيروس.

وقال الدكتور كيات روكسرونغثام، رئيس مركز شولا للبحوث المرتبطة باللقاحات في جامعة شولالونغكورن، إنه إذا سارت الاختبارات على قرود المكاك بشكل جيد، فمن المفترض أن تبدأ التجارب البشرية في أكتوبر.

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