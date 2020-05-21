أدنى مستوى لعدد الولادات بالولايات المتحدة منذ 35 عاما

ممرضة تلف مولودا جديدا في عيادة توليد في جاكرتا (أ ف ب)

سجل عدد الولادات أدنى مستوى له في الولايات المتحدة منذ 1985 فيما كان معدل الخصوبة في العام 2019 الأدنى على الإطلاق، على ما أظهرت بيانات موقتة نشرتها السلطات الصحية الأميركية.

وسجلت في البلاد ثلاثة ملايين و745 ألفا و540 ولادة العام الماضي في الولايات المتحدة، أي أقل بنحو 1% عن 2018، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»: «يسجل تراجع في عدد الولادات للسنة الخامسة على التوالي بعدما زاد في العام 2014، مع تراجع بنسبة 1% كمعدل وسطي على سنة»، وباستثناء الزيادة في العام 2014، يستمر عدد الولادات بالتراجع منذ العام 2007.

والمستوى المسجل العام 2019، هو الأدنى منذ 35 عاما. والمقارنة مع العام 1985 لافتة لأن عدد سكان الولايات المتحدة في تلك المرحلة كان أقل بنحو 90 مليون نسمة، ومع أخذ عدد السكان في الاعتبار يتبين أن معدل الخصوبة هو الأدنى منذ بدء جمع البيانات في البلاد، مع 1.7 طفل لكل امرأة في 2019.

وهذا المعدل أقل بكثير من المعدل الضروري لتجدد الأجيال «2.1 طفل لكل امرأة» الذي نزلت الولايات المتحدة دونه في العام 1971، لكن التراجع تعزز منذ العام 2007.

وتراجع معدل الخصوبة في الولايات المتحدة في كل الفئات العمرية باستثناء النساء بين سن 40 و44 عاما، واستمر التراجع في الفئة العمرية 15-19 عاما ليصل إلى أدنى مستوى له ببلوغه 16.6 ولادة لكل ألف مراهقة.