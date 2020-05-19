حقنة تثبت فاعليتها في الوقاية من فيروس الإيدز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 01:02 مساء
حقنة تثبت فاعليتها في الوقاية من فيروس الإيدز (أ ف ب)

توفر حقنة من عقار اختباري جديد كل ثمانية أسابيع وقاية من فيروس «إتش أي في» المسبب لمرض الإيدز بفعالية أكبر من الأقراص اليومية للعلاج الوقائي قبل التعرض (بريب) التي سبق وأحدثت ثورة في الوقاية من هذا الفيروس على ما أعلنت معاهد الصحة الأميركية.

وكشفت هذه المراكز عن النتائج الأولية لتجربة سريرية واسعة بوشرت قبل أكثر من ثلاث سنوات في سبع دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل وتايلاند وجنوب إفريقيا على عقار سمي «كابوتيغرافير»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وشملت الدراسة رجالا يمارسون الجنس مع رجال فضلا عن نساء متحولات جنسيا دون سن الثلاثين في غالبيتهم وهذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز، وتجرى دراسة أخرى راهنا على النساء.

والعقار الوقائي الوحيد المعتمد رسميا حاليا هو أقراص مسماة «بريب» (علاج وقائي قبل التعرض) تحت مسمى «تروفادا» و«ديسكوفي» في الولايات المتحدة، وينبغي على الأشخاص غير المصابين بفيروس «إتش أي في» تناول هذه الأقراص يوميا ما يؤدي إلى تراجع خطر أصابتهم بالفيروس بنسبة 99% على ما تفيد المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إلا أن ضرورة تناول الأقراص يوميا يعتبر عائقا محتملا لذا أتت الأبحاث عن وسيلة أسهل.

وتستند النتائج الجديدة على متابعة أكثر من 4500 شخص، وتلقى نصف هؤلاء حقنة كل شهرين من عقار «كابوتيغرافير» (مع حبوب «بريب» وهمية) فيما حصل النصف الآخر على حقنة وهمية (وأقراص بريب فعلية) وكان كل المشاركين يعالجون تاليا بطريقة أو بأخرى.

رغم ذلك أصيب 50 مشاركا بفيروس «إتش أي في» خلال فترة الدراسة لكن بأعداد متفاوتة : 12 في المجموعة الحاصلة على عقار «كابوتيغرافير» و38 في مجموعة «تروفادا»، ويعكس ذلك فاعلية أكبر بنسبة 69% للحقنة مقارنة بأقراص «تروفادا» التي تعتبر من أسس السياسة الوقائية، لا سيما في الولايات المتحدة حيث يتناول ما لا يقل عن 200 ألف شخص هذه الأقراص على ما تقول مختبرات «غيلياد».

وأمام هذه النتائج التي اعتبرت إيجابية جدا، أوقف القيمون على التجربة السريرية الاختبار العشوائي بشكل مبكر لكي يحصل كل المشاركين على الوسيلة الأنجح أي الحقنة.

وقالت كيمبرلي سميث مديرة البحث والتطوير في شركة «فيف هيلثكير» (مجموعة جي أس كاي) «نحن راضون جدا من النتائج ليس فقط بسبب فاعلية كابوتيغرافير الكبيرة بل لأننا أظهرنا أيضا الفاعلية العالية في دراسة تمثل بشكل مناسب الفئات التي تصاب بفيروس إتش أي في أكثر من غيرها بكثير أي الرجال السود الذين يمارسون الجنس مع رجال في الولايات المتحدة والفئة نفسها من الشباب في العالم والنساء المتحولات جنسيا أيضا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة
ليبيا
واشنطن تتطلع إلى «إصلاحات» في البعثة الأممية قبل تعيين ممثل جديد
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
الولايات المتحدة تطلق بـ«نجاح» طائرة فضائية مسيرة لإجراء تجارب في المدار
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يقول إنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام عقار هيدروكسي كلوروكين