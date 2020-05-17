إطلاق قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية المكافحة لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 10:28 صباحا

في إطار مكافحة «كوفيد-19»، ستطلق منظمة الصحة العالمية منصة، لتشارك البيانان وإجازات حقوق الملكية الفكرية، لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة، التي تكافح فيروس كورونا المستجد.

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم غبرييسوس، مع رئيس كوستاريكا، كارلوس الفارادو، وتشيلي، سيبستيان بنييرا، أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل «طوعي» في إنشاء هذه المنصة التشاركية، حسب «فرانس برس».

وقال هؤلاء إن الهدف من ذلك هو إقامة «قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي اداة أخرى» لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة أكثر من 300 ألف شخص منذ ظهوره في الصين نهاية العام 2019.

ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في «معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة».

وقال تيدروس ادهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن».

وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة في حين تسعى الدول الغنية من الآن إلى التزود بها قبل غيرها.

وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى، مثل بدايات مرض الإيدز و«إتش1 أن1» في 2009. وبوشرت أكثر من 100 مشروع وحوالي عشر تجارب سريرية في محاولة لإيجاد علاج لمرض موفيد-19.

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