دراسة تكشف توقيت دخول «كورنا» إلى البرازيل

أعضاء من مدرسة غراندي ريو للسامبا في 23 فبراير 2020 في ريو دي جانيرو (أ ف ب)

انتشر فيروس كورونا المستجد في البرازيل، في أوائل فبراير، أي قبل أسابيع من اكتشاف الإصابات الأولى، وقبل أن يحتشد الملايين من الناس في الشوارع للاحتفال بالكرنفال، حسب دراسة أجريت مؤخرا.

والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا من هذا الوباء في أميركا اللاتينية، إذ سجل فيها أكثر من 11 ألفا و500 وفاة و169 ألف إصابة حتى الآن.

ويقول خبراء إن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير، إذ إن الاختبارات لا تجرى على نطاق واسع، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

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وقال معهد مؤسسة أوزفالدو كروز الرائد في مجال الصحة العامة، في البرازيل، إن الدراسة استخدمت التحليل الإحصائي لعدد وفيات كوفيد-19 المبلغ عنها بشكل عكسي، وحددت الإطار الزمني المحتمل لانتشار الفيروس المبكر في البرازيل وبلدان أخرى.

وأوضح المعهد «بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد في البرازيل في الأسبوع الأول من فبراير تقريبا، وهذا يعني قبل أكثر من عشرين يوما من تشخيص الحالة الأولى لدى مسافر عائد من إيطاليا في 26 فبراير... وقبل أكثر من أربعين يوما من أول تأكيد رسمي لانتقال العدوى بين مجموعات».

وهذا يعني أن التفشي المحلي كان قد بدأ عندما احتفلت البرازيل بالكرنفال من 21 إلى 25 فبراير، وهو حدث يجذب ملايين السياح ويجلب حشودا من المحتفلين إلى الشوارع في ريو دي جانيرو وساو باولو وسلفادور ومدن أخرى.

ووجدت الدراسة التي حللت أيضا بيانات من أوروبا والولايات المتحدة، أن الفيروس ربما انتشر أيضا محليا قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من اكتشاف الحالات الأولى في إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة.