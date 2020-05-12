رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»

رئيس مدغشقر أندري راجولينا (إلى اليسار) إلى جانب الدكتور شارل ادريانيارا خلال مؤتمر صحافي في أنتاناناريفو في 20 أبريل 2020 (أ ف ب)

اتهم رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، منتقدي «علاج» محلي لوباء «كوفيد 19»، بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.

وقال راجولينا لـ«فرانس 24» و«راديو فرانس إنترناسيونال»، «لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك».

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا من أن شاي الأعشاب «كوفيد أورغانكس» الذي وصفه راجولينا كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، لم يتم اختباره سريريًّا، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

ويحتوي هذا الشاي على نبتة الشيح، وهي نبتة لها خصائص مثبتة مضادة للملاريا، وأعشاب محلية أخرى. وأضاف راجولينا: «يجب عدم الاستهانة بالعلماء الأفارقة».

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وتابع الرئيس التي يدعي أن هذا المشروب يشفي المرضى في غضون 10 أيام: «أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من أفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر... توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم».

وتسلمت غينيا الاستوائية وغينيا بيساو والنيجر وتنزانيا شحنات من هذا العلاج الذي أُطلق الشهر الماضي.

وقال راجولينا ردًّا على مخاوف منظمة الصحة العالمية «لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدمًا». وأشار إلى أن الدليل على فعالية المشروب هو «شفاء مرضانا».

وسجلت مدغشقر 183 إصابة بفيروس كورونا و105 حالات شفاء دون تسجيل وفيات. وأوضح الرئيس «شفي المرضى بحصولهم على جرعات من كوفيد أورغانكس حصرًا».