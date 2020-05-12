رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 02:56 مساء
رئيس مدغشقر أندري راجولينا (إلى اليسار) إلى جانب الدكتور شارل ادريانيارا خلال مؤتمر صحافي في أنتاناناريفو في 20 أبريل 2020 (أ ف ب)

اتهم رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، منتقدي «علاج» محلي لوباء «كوفيد 19»، بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.

وقال راجولينا لـ«فرانس 24» و«راديو فرانس إنترناسيونال»، «لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك».

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا من أن شاي الأعشاب «كوفيد أورغانكس» الذي وصفه راجولينا كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، لم يتم اختباره سريريًّا، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

ويحتوي هذا الشاي على نبتة الشيح، وهي نبتة لها خصائص مثبتة مضادة للملاريا، وأعشاب محلية أخرى. وأضاف راجولينا: «يجب عدم الاستهانة بالعلماء الأفارقة».

طالع: مدغشقر تتسلح بـ«المشروب المعجزة» لمواجهة فيروس «كورونا»

وتابع الرئيس التي يدعي أن هذا المشروب يشفي المرضى في غضون 10 أيام: «أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من أفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر... توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم».

وتسلمت غينيا الاستوائية وغينيا بيساو والنيجر وتنزانيا شحنات من هذا العلاج الذي أُطلق الشهر الماضي.

وقال راجولينا ردًّا على مخاوف منظمة الصحة العالمية «لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدمًا». وأشار إلى أن الدليل على فعالية المشروب هو «شفاء مرضانا».

وسجلت مدغشقر 183 إصابة بفيروس كورونا و105 حالات شفاء دون تسجيل وفيات. وأوضح الرئيس «شفي المرضى بحصولهم على جرعات من كوفيد أورغانكس حصرًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من أعراض كورونا.. علامات «نقص الأكسجة الصامت»