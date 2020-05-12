إنزيم يفسر سر إصابة الرجال بـ«كورونا»

من شأن دراسة أجريت في 11 بلدا أوروبيا أن تساعد في تفسير تقارير تفيد بأن الرجال أكثر عرضة على ما يبدو من النساء لهجوم فيروس «كورونا المستجد» وأنه يكون أشرس لديهم بكثير.

ووجد الباحثون أن الرجال لديهم مستويات أكبر في الدم من الإنزيم الذي يساعد الفيروس على إصابة الخلايا، حسب «رويترز».

كما وجد الباحثون في ورقة نشرت، الإثنين، في المجلة الأوروبية للقلب أن المستويات الأعلى من الإنزيم-2 المحول للأنجيوتنسين (إيه.سي.إي2) في دم الرجال قد تعني أن أعضاءهم لديها مستقبلات أكبر لهذا الإنزيم الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا.

وشملت دراستهم أكثر من ألفي رجل وامرأة يعانون من قصور في القلب لكن دون إصابة بفيروس «كورونا»، وكثير منهم يأخذون أدوية شائعة لضغط الدم تمنع تأثير هذا الإنزيم.

ويؤكد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا يتلقون هذه الأدوية لم تكن لديهم مستويات أكبر من الإنزيم، الأمر الذي يضيف إلى الأدلة على أن الأدوية لا تزيد خطر الإصابة بفيروس «كورونا».