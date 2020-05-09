تراجع طلبيات جرعات التلقيح في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 04:24 مساء
عملية تلقيح في بروفو في ولاية يوتاه الأميركية في 29 أبريل 2019 (أ ف ب)

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن كمية جرعات التلقيح المطلوبة في الولايات المتحدة تراجعت، منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب مرض «كوفيد»-19 بملايين عدة.

وقال تقرير المراكز إن طلبيات جرعات اللقاحات الروتينية، باستثناء الإنفلونزا، تراجعت نحو 2.5 مليون جرعة، وتلك المتعلقة بلقاح الحصبة 250 ألف جرعة بين 13 مارس و19 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حسب «فرانس برس».

وأوضح التقرير أن «التراجع بدأ في الأسبوع الذي تلا إعلان حالة الطوارئ الوطنية». وتستند هذه الدراسة إلى طلبيات اللقاحات لبرنامج يمول نصف عمليات التقليح تقريبًا التي تجرى في البلاد.

وأوضح معدو التقرير لوكالة «فرانس برس» في رسالة إلكترونية: «مع أن التباعد الاجتماعي سمح بإبطاء حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، إلا أنه أدى كذلك إلى رجاء الحصول على التلقيح وتراجع في حصول الأطفال على اللقاحات الموصى بها».

إلا أن التراجع معتدل للأطفال دون السنتين على ما أظهرت بيانات أخرى شملت الجرعات التي أُعطيت فعليًّا عبر ثماني شبكات رعاية.

ويشير ذلك إلى أن تعليمات الإبقاء على الزيارات الطبية الروتينية والتلقيح في هذه الفئة العمرية احترمت نسبيًّا. أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا فقد حصر الأطباء الزيارات بالأمراض مع إلغاء الزيارات الروتينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لهذا «كورونا» أكثر فتكا بالذكور من النساء