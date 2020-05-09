تراجع طلبيات جرعات التلقيح في الولايات المتحدة

عملية تلقيح في بروفو في ولاية يوتاه الأميركية في 29 أبريل 2019 (أ ف ب)

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن كمية جرعات التلقيح المطلوبة في الولايات المتحدة تراجعت، منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب مرض «كوفيد»-19 بملايين عدة.

وقال تقرير المراكز إن طلبيات جرعات اللقاحات الروتينية، باستثناء الإنفلونزا، تراجعت نحو 2.5 مليون جرعة، وتلك المتعلقة بلقاح الحصبة 250 ألف جرعة بين 13 مارس و19 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حسب «فرانس برس».

وأوضح التقرير أن «التراجع بدأ في الأسبوع الذي تلا إعلان حالة الطوارئ الوطنية». وتستند هذه الدراسة إلى طلبيات اللقاحات لبرنامج يمول نصف عمليات التقليح تقريبًا التي تجرى في البلاد.

وأوضح معدو التقرير لوكالة «فرانس برس» في رسالة إلكترونية: «مع أن التباعد الاجتماعي سمح بإبطاء حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، إلا أنه أدى كذلك إلى رجاء الحصول على التلقيح وتراجع في حصول الأطفال على اللقاحات الموصى بها».

إلا أن التراجع معتدل للأطفال دون السنتين على ما أظهرت بيانات أخرى شملت الجرعات التي أُعطيت فعليًّا عبر ثماني شبكات رعاية.

ويشير ذلك إلى أن تعليمات الإبقاء على الزيارات الطبية الروتينية والتلقيح في هذه الفئة العمرية احترمت نسبيًّا. أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا فقد حصر الأطباء الزيارات بالأمراض مع إلغاء الزيارات الروتينية.