خبراء يحذرون من ارتفاع حالات الانتحار بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:02 صباحا
دار الاوبرا في سيدني (أ ف ب)

حذر خبراء في سيدني، الخميس، من أن الضيق النفسي والصعوبات المالية الناجمة عن وباء «كوفيد-19» قد تدفع آلاف الأستراليين إلى الانتحار، وهو عدد أكبر بكثير من ضحايا الأزمة الصحية نفسها.

وقدر مركز الدماغ والنفس في جامعة سيدني احتمال حصول 750 إلى 1500 حالة انتحار إضافية سنويا في الأعوام الخمسة المقبلة، بسبب تأثير الوباء وعواقبه الاقتصادية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 25 إلى 50% في حالات الانتحار المسجلة في أستراليا سنويا والتي تصل بشكل وسطي إلى ثلاثة آلاف، وسيقدم على 30% من حالات الانتحار الإضافية شباب ممن سيتأثر بسبب إغلاق المدارس والجامعات ومواقع اللقاءات، على ما قال المركز في بيان مشترك مع الجمعية الطبية الأسترالية وخبراء الصحة العقلية، وأوضح هؤلاء في البيان: «هذه الفئة ضعيفة أمام الضيق النفسي والمالي أو المرتبط بالسكن على المديين القصير والمتوسط».

وحققت أستراليا نتائج جيدة في مكافحة وباء «كوفيد-19»، الذي أصاب أقل من سبعة آلاف شخص مع أقل من مئة وفاة، إلا أن القيود على التنقلات والتجمعات أو فتح المتاجر كان لها أثر مدمر على الاقتصاد، وقالت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، إن الربح الفائت الذي يتكبده الاقتصاد أسبوعيا جراء القيود، يصل إلى أربعة مليارات دولار أسترالي «2.3 مليار يورو» أسبوعيا.

وتجاوبا مع هذه الدراسة، أعلن وزير الصحة تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أسترالي إضافي لجهود الوقاية من حالات الانتحار، ويفترض أن تعلن الحكومة، الجمعة، تخفيفا للقيود، لكنها حذرت من أن عودة النشاط إلى طبيعته بالكامل لن تحصل قبل عدة أشهر.

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