لهذا «كورونا» أكثر فتكا بالذكور من النساء

النساء أقل عرضة للإصابة بكورونا من الذكور (أ ف ب)

يرتفع عدد ضحايا فيروس «كورونا» الرجال، مقارنة بالنساء، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الباحثين والخبراء، الذين توصلوا إلى عدة أسباب.. فما هي؟

قال العالم الإسباني في مجال الأعصاب والبيولوجيا، ديغو ريدولار، إن الرجال والنساء عرضة للإصابة بالفيروس على السواء، لكن عادة ما يتعرض الرجال لمضاعفات تؤدي إلى وفاتهم، حيث تفوق نسبة وفيات الرجال 2.5 مرة مقارنة بالنساء.

وأضاف ريدولار أن ذلك لا علاقة له بالعمر، فوفقًا للتحاليل والدراسات التي قام بها الباحث الإسباني مع زميله في جامعة «بوردو»، خافيير فاسكويز، فإن معدل وفيات الرجال المصابين بفيروس «كورونا» أعلى في إسبانيا منه بين النساء.

وعزا ريدولار ذلك إلى التدخين، نظرًا لأن عدد المدخنين الذكور أكثر بكثير من عدد النساء المدخنات.

وتقول الدراسة إن الرجال الذين شُخِّصت إصابتهم بـ«كورونا» «COVID-19» يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء، وهي أمراض مرتبطة بالدرجة الأولى بالتدخين.

وفي إسبانيا يدخن 25% من الرجال و18% من النساء، واكتشفت أمراض القلب والأوعية الدموية لدى 30% من المرضى الذين توفوا بسبب إصابتهم بفيروس «كورونا».